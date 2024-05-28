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الثلاثاء، 28-05-2024 08:25 ص

الرئيس التونسي يستقبل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بقصر قرطاج

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الوكيل الاخباري- استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم امس الإثنين بقصر قرطاج، الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

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وأكد سعيد "موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني المشروع والإيمان العميق بأن التضحيات التي يقدّمها الشعب الفلسطيني اليوم لن تذهب سدى وسيستردّ حقه السليب في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وقال الرئيس التونسي إن المجتمع الإنساني في كل أنحاء العالم صار متفوقا على المجتمع الدولي وسيؤدي بالتأكيد إلى تغييره في قادم الأعوام.

واستقبل جمع كبير من التونسيين الصحفي الفلسطيني، مراسل قناة "الجزيرة"، يوم الأحد استقبالا حارا لدى وصوله إلى مطار قرطاج في تونس ضمن زيارة عمل له.

وهي الزيارة الأولى له خارج قطر بعد وصوله إليها في، يناير الماضي، للعلاج من إصابته بقصف اسرائيلي استهدفه وزميله سامر أبو دقة الذي استشهد خلال تغطيتهما للحرب على قطاع غزة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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