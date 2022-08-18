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الخميس، 18-08-2022 10:31 ص

الرئيس التونسي يصادق على الدستور الجديد

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الوكيل الإخباري - صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الأربعاء، على الدستور الجديد لتونس، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء.

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ووصف سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي هذا اليوم بـ"التاريخي"، وقال "أنّه يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 تموز من هذه السنة والسنة التي قبلها''.


وقال سعيّد إنّه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مبينا أنّ ما قام به هوّ "تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ"، بعد أن ''ساد الظلام ... واستفحل الظلم في كل مكان.


وأضاف إنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب وقت للحفاظ على الدستور، ولاسيما حماية الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد .



 




 

 


 

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