الرئيس التونسي يطالب القضاء بكشف الحقائق

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن.



وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيس الحكومة نجلاء بودن، إن القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونان في السجن" لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".



وقال الرئيس التونسي في تصريحات الاثنين: "ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون".

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