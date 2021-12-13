الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية العام المقبل



الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أنه سيتم تنظيم انتخابات التشريعية الجديدة بتاريخ 17 كانون الأول 2022، مشددا على أن المجلس النيابي الحالي سيبقى في غضون ذلك مجمدا أو معلقا إلى حين تنظيم الانتخابات الجديدة.



وبين سعيد مساء اليوم في كلمة عبر التلفزيون الرسمي التونسي، أنه سيتم الاعداد لذلك من خلال لجنة سيتم تحديد أعضاءها واختصاصاتها قريبا لكي تتولى في مرحلة أولى التوليف بين مختلف المقترحات التي سيشرع في تجميعها من خلال استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية .

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