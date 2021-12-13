الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

مختصون يدعون لتوفير خدمات صحة إنجابية متكاملة

قطيشات يتفقد معهد التدريب المهني بعجلون

الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية العام المقبل

سلطنة عمان تسجل أول إصابتين بمتحور أوميكرون

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

الكرك : ورشة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الشبكة القانونية للنساء العربيات تنتخب هيئة إدارية جديدة

بحث التعاون بين جامعة اليرموك والسفارة الأمريكية بعمان

وزارة التربية: 1300 إصابة بكورونا في المدارس اليوم

الإثنين، 13-12-2021 11:38 م

الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية العام المقبل

11202119215010512443068



الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أنه سيتم تنظيم انتخابات التشريعية الجديدة بتاريخ 17 كانون الأول 2022، مشددا على أن المجلس النيابي الحالي سيبقى في غضون ذلك مجمدا أو معلقا إلى حين تنظيم الانتخابات الجديدة.

وبين سعيد مساء اليوم في كلمة عبر التلفزيون الرسمي التونسي، أنه سيتم الاعداد لذلك من خلال لجنة سيتم تحديد أعضاءها واختصاصاتها قريبا لكي تتولى في مرحلة أولى التوليف بين مختلف المقترحات التي سيشرع في تجميعها من خلال استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا

61b7385d4c59b75bda1398e8

الرئيس عون يعزي بايدن بضحايا إعصار كنتاكي

WhatsApp Image 2021-12-13 at 3.56.27 AM (1)

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

202112131339314436C

المفوضية الأوروبية تعتمد شهادة كورونا الرقمية الإماراتية

61b72e984c59b75b4d6b5f50

رئيس الوزراء المصري: الفساد عقبة أمام التنمية

61b71d34423604715f1051c4

العاهل السعودي يتلقى رسائل من ملك البحرين وسلطان عمان

أخبار متعلقة
61a65bdf4236046ca13405e3

النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي

1120212020839653826773

إغلاق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

619b7112423604057067dc2d

أول امرأة تقدم أوراق ترشحها لخلافة القذافي في ليبيا

ffff

بلغاريا.. الرئيس الحالي راديف يفوز في الانتخابات

5

الرئيس التونسي: لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة