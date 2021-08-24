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الثلاثاء، 24-08-2021 09:47 ص

الرئيس التونسي يمدد العمل بالإجراءات الاستثنائية في البلاد

تونس


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الاثنين، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد الإجراءات الاستثنائية في البلاد، والمرتبطة بتعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

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ورافق إعلان الرئيس التونسي تمديد تلك الإجراءات، انتشار أمني في محيط البرلمان وسط العاصمة التونسية. وكان سعيّد أصدر مرسوما رئاسيا في 25 تموز الماضي، بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن اعضائه لمدة شهر، كما أقال رئيس الحكومة الشهر الماضي.


وعلى صعيد متصل، قرر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، حل مكتب الحركة التنفيذي واعادة تشكيله بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.


وأشارت الحركة في بيان، إلى أن الغنوشي طلب من أعضاء المكتب التنفيذي مواصلة مهامهم لحين تشكيل المكتب الجديد.

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