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الثلاثاء، 05-10-2021 08:57 ص

الرئيس التونسي: 1.8 مليون تظاهروا تأييدا له يوم الأحد

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة له يوم الأحد.

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وقال سعيد في تسجيل مصور نشره مكتبه على الإنترنت: "لقد كان يوما تاريخيا نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين".


وأضاف في التسجيل المصور لاجتماعه مع رئيسة الوزراء المكلفة "الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين".


ومن جانب آخر، قال صحفيون من "رويترز" عند المظاهرة الرئيسية بوسط تونس العاصمة إن أكثر من 8000 شخص شاركوا فيها.


وأفاد شهود ووسائل إعلام تونسية بأن آلافا آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى.


كما قدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي مملوكة للدولة ومستقلة تحريريا عن السلطات، عدد المتظاهرين بنحو 8000.


واستقبل قيس سعيد يوم الاثنين بقصر قرطاج نجلاء بودن حرم رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة.


وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبر عن إرادته بكل حرية.


وأوضح أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم.


وأعرب عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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