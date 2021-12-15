الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

"ماجد الفطيم" تدخل في شراكة مع "Yellow Door Energy" لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100% - فيديو و صور

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

البرلمانية الأردنية الأوروبية تبحث والسفير النمساوي تعزيز العلاقات

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 15-12-2021 04:34 م

الرئيس الجزائري يصل إلى تونس في زيارة دولة تستمر يومين

61b9e5f242360446116d923f


الوكيل الإخباري-وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى مطار قرطاج الدولي في زيارة دولة لتونس، بحسبما كشفت عنه رئاسة الجمهورية.

اضافة اعلان

 

وكان في استقبال تبون عند مدرج الطائرة الرئيس التونسي قيس سعيد، وتم الترحيب به على دوي 21 طلقة مدفعية.


وفي وقت سابق من اليوم، غادر تبون الجزائر من مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، صحبة وفد وزاري هام، في إطار زيارة دولة لمدة يومين، بدعوة من الرئيس التونسي.


تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قدمت لتونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار. وكانت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت الشهر المنصرم إن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في "استراتيجية متكاملة" في العلاقات الثنائية بينهما.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20171012_1507806515-95887

موسكو تعلن تقديمها ضمانات أمنية لواشنطن بشأن أوكرانيا

eea63419-bd95-41e4-9fc5-37eb11d7d503

محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي

61b9d4e04c59b743bc53ddef

إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال الكاميرات المتضررة في منشأة كرج

61b8d84b4c59b702a7428133

السودان.. حمدوك يكشف سبب عدم تشكيل حكومته منذ توقيع الاتفاق مع البرهان

الصين٢

الصين: 10 ملايين مولود جديد سنويا

3674181

قرداحي : لست نادما على شيء و مشواري السياسي بدأ الآن

أخبار متعلقة
61b8605c4236040fd92c3f4e

47 % من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ

5a17cfdaa7502480015a86daa81bdeec

فرنسا تعلن فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

main_image5fc7333cd2325

هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب الجزائر

1616049760-7491-11

زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب الجزائر

News-T-619067-637735995368569956

تونس تشدد إجراءات الدخول لأراضيها مطلع العام المقبل

thumbs_b_c_514d782fa9591415148d09c05a3d5f1d

تونس: خدمة الدين الخارجي تزيد بنسبة 6ر20 بالمئة