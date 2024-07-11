الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، نيته الترشح لولاية رئاسية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من أيلول المقبل.

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وقال تبون خلال لقائه الدوري الجديد مع وسائل الإعلام الجزائرية، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات والشباب، أعتقد أنه آن الأوان لأن أعلن أنني سأترشح".



وأكد الرئيس الجزائري، أنه سيقدم حصيلة عن فترته الرئاسية الأولى، أمام وسائل الإعلام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة قد ارتفعت، وأن نزيف الخزينة العامة انتهى" .

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