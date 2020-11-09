الإثنين 09-11-2020
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الإثنين، 09-11-2020 01:56 ص

الرئيس الجزائري يوجه رسالة من مقر اقامته للعلاج

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الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن شكره لأبناء شعبه "عرفانا لاهتمامهم بوضعه الصحي والتفافهم حوله" بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "يقدّر عاليا دعوات الشعب له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل المواطنين".

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وأضاف البيان أن "السيد الرئيس الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، و يطمئن بأن وضعه الصحي في تحسن، متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان."

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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