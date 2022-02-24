الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".





وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".



ووفقًا للرئيس، الاشتباكات بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا ستنتقل عاجلاً أم آجلاً إلى شبه جزيرة القرم بحرب، وهذا أمر لا مفر منه. وقال: "إنها مسألة وقت فقط. إنهم يستعدون وينتظرون الوقت المناسب. الآن يدعون للحصول على أسلحة نووية. لن ندعهم يفعلون ذلك".





سبوتنيك

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