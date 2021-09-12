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الأحد، 12-09-2021 02:39 م

الرئيس الروسي يكشف عن إصابة تعرض لها

بوت


الوكيل الإخباري -كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن أنفه تعرض لكسر عدة مرات في حياته، وذلك بسبب التدريبات ولعبة المصارعة التي كان يمارسها.

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وجاءت تصريحات الرئيس الروسي لقناة "روسيا 1" خلال اجتماعه الخاص باللاعبين الأولمبيين الفائزين في طوكيو قال خلالها: "كسر أنفي في 3-4 جلسات تدريبية، ولم أذهب عند الطبيب لفحصه كنا نعيش في حي بسيط ولن تكون هناك نوايا لزيارة الأطباء بعد كل حادثة".


وأضاف بوتين قائلا: "كان من المستحيل أن ألمس أنفي حتى بإصبعي واتضح بعد ذلك أنه مكسور".

 

وخلص بوتين قائلا: "كان الأنف كبيرا، وقررت الاستمرار بالقتال".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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