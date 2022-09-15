الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 03:13 م

الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني على هامش قمة شنغهاي بسمرقند

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الوكيل الاخباري- التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان.اضافة اعلان


ودان الرئيس الروسي خلال اللقاء استفزازات الولايات المتحدة والسياسة التي تنتهجها في علاقة بمضيق تايوان.

وقال بوتين إن روسيا تثمن عاليا موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اكتسبت مؤخرا شكلا قبيحا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، بالنظر إلى الوضع الذي يشهده العالم.

وقد أشار الكرملين في وقت سابق إلى أنه في الظروف الحالية، وفي الوقت الذي تُمارس فيه ضغوط على موسكو من خلال العقوبات، يشهد التعاون مع بكين استقرارا وزخما أكثر.

كذلك تسعى موسكو وبكين إلى زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024.

 




 

 


 

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