الرئيس الروماني ينفي تقارير نظام كييف عن سقوط مسيرات روسية على أراضي بلاده

الوكيل الاخباري-

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نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، ما تم تدواله في تقارير كييف المضللة حول سقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا، مؤكدا السيطرة الكاملة على الوضع على الحدود.وقال يوهانيس ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت "رومانيا تخفي أي شيء بخصوص الموضوع": "أستطيع أن أقول لكم إنه لم يكن هناك أي حادث، ولا أي مسيرة، أو أي حطام انتهى به الأمر على أراضي رومانيا".وأضاف: "نمارس السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي، وقمنا بفحص كل شيء، ويمكنني طمأنة السكان بشأن ذلك، لم يسقط أي شيء على أراضي رومانيا.. حقيقة نحن نشعر بالقلق لأن العمليات تقع على مسافة قصيرة من الحدود الرومانية، ومع ذلك، نحن يقظون ومنتبهون ومحميون بشكل جيد للغاية".وأوضح: "نحن نعرف بالضبط ما يجب القيام به إذا سقط شيء ما.. هذه ليست معلومات مفتوحة، ولكن لدينا سيناريو لأي احتمال".