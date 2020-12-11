الجمعة 11-12-2020
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الجمعة، 11-12-2020 12:24 ص

الرئيس الشيشاني : العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر على جمهوريتنا

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الوكيل الاخباري - علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على العقوبات الأمريكية الجديدة ضده وضد أشخاص مقربين له وعدد من الكيانات الشيشانية تحت ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي" الأمريكي.
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وقال قديروف تعليقا على العقوبات الجديدة، عبر منشور في "تلغرام" يوم الخميس، إنها "غبية" و"لن تؤثر على الجمهورية بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى أن "أمريكا بدأت بمحاربة الرياضة والزوجات والأطفال والمنظمات الخيرية والرياضيين والخيول. ولا يمكن وصف ذلك إلا بالغباء، لأنه لم يكن هناك أي شيء أكثر سخافة من ذلك في تاريخ البشرية".

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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