الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

تعيين لينا الحديد اميناً عاما لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين

وظيفة شاغرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تفاصيل

الأحد، 16-10-2022 08:45 ص

الرئيس الصيني: لن نتخلى مطلقا عن حق استخدام القوة بشأن تايوان

00


الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم والذي يستمر أسبوعاً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

اضافة اعلان


وأشاد الرئيس الصيني بحكم حزبه الشيوعي، كما انتقد تدخل "قوى خارجية" في تايوان، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان.


وقال شي أمام مندوبي الحزب الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هام جدا وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الإثنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".


وندد جين بينغ بتدخل قوى خارجية في تايوان، بينما أشاد بانتقال هونغ كونغ من "الفوضى إلى الحكم".


وتعهد شي في خطابه بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشيرا في الوقت عينه إلى أن "الوضع في هونغ كونغ حقق تحولا كبيرا من الفوضى إلى الحكم".


وقال إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وإن الصين لن تتخلى عن حق استخدام القوة، مؤكداً رفض بلاده "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية.


وأضاف: "لقد خضنا بحزم نضالا قويا ضد النزعة الانفصالية والتدخل وأظهرنا عزمنا القوي وقدرتنا على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
634bdae14c59b7487f4de542 (1)

أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع حدودية والأخيرة تنفي

20221016122826054

إيران.. وفاة 4 سجناء بحريق في سجن إيفين

-

مصرع 2 وإصابة 26 بانقلاب حافلة باليمن

99

مصر تدعو رعاياها مغادرة الأراضي الأوكرانية

888888888888888

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

999

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

أخبار متعلقة
6342b83942360436965836f3

سفير الصين لدى الولايات المتحدة يشكر ماسك على اقتراحه بشأن تايوان

11201522112755447

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

22-43

عبور نادر لسفينة حربية كندية في مضيق تايوان

thumbs_b_c_66615b6355bb364b1eacce68e0817a8d

بايدن: سندافع عن تايوان إذا تعرضت لـ«غزو» صيني

2022-08-10T045735Z_1469335300_RC2GTV9DQ8ZO_RTRMADP_3_ASIA-PELOSI

لأول مرة في محيطها.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة