الرئيس الصيني: لن نسعى للهيمنة على الدول المجاورة والصغيرة

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول، اليوم الاثنين، إن بكين لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة.

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وأضاف، إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى عن بعد، احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.



وقال شي إن بلاده لن تسعى أبدا إلى الهيمنة، ولن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على "التطفل".



وتابع الرئيس الصيني، إن الصين كانت ولاتزال وستظل دائما نعم الجار والصديق والشريك للآسيان.



وقال إنه ينبغي الاعتزاز بالخبرة القيمة المكتسبة للتعاون بين الصين والآسيان على مدى الثلاثين عاما الماضية والتمسك بها على المدى الطويل.

بترا