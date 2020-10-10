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السبت، 10-10-2020 10:59 ص

الرئيس الصيني: نعتزم تعميق العلاقات مع كوريا الشمالية

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الوكيل الاخباري- نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إنه يعتزم تعميق العلاقات مع بيونغ يانغ.

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ونقلت وكالة وكالة الأنباء المركزية (KCNA) الشمالية الرسمية عن شي قوله في رسالة تهنئة للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء الحزب الحاكم في كوريا الشمالية "نعتزم الدفاع عن العلاقات الصينية الكورية بنجاح وتوطيدها وتطويرها مع الرفاق الكوريين".

 

ومطلع الشهر الحالي، جدد الزعيم الكوري الشمالي تأكيد دعم بلاده الذي "لا يتغير" للصين في رسالة إلى الزعيم الصيني "شي جين بينغ". 


وذكرت وكالة الأنباء المركزية (KCNA) أن "القائد الأعلى كيم جونغ-أون قد شدد في رسالته على أنه هو والحزب وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالكامل سيواصلون دعم الرئيس الصيني شي جين بينغ والحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني في النضال من أجل تحقيق الهدف المشترك للدفاع عن الاشتراكية وتمجيدها".

 

وتأتي الرسائل المتبادلة بين بكين ويونغ بينغ وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.


ويوافق اليوم السبت ذكرى مرور 75 عاما لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات عرضا عسكريا كبيرا قد يضم بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بعيدة المدى.

 

المصدر: سبوتنيك

 


 




 

 


 

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