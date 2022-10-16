الأحد 16-10-2022
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الأحد، 16-10-2022 10:38 ص

الرئيس الصيني يتعهد ببناء جيش بمستوى عالمي رائد بحلول 2027

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل إصلاح الجيش وتطويره لتحقيق هدفها المتمثل في بناء جيش على مستوى عالمي عال بحلول الذكرى المئوية للجيش الصيني في عام 2027.

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وأكد شي في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، أن "تحقيق هدف مائة عام من النضال لبناء جيش في الموعد المحدد، وتسريع تحول جيش التحرير الشعبي الصيني إلى قوة عسكرية رائدة على مستوى عالمي هو مطلب استراتيجي للبناء الشامل لدولة اشتراكية حديثة".

كما شدد الرئيس الصيني في كلمته على ضرورة تجسيد فكرة الحزب الشيوعي المتمثلة في تعزيز القوات العسكرية، "والإصرار على إصلاح الجيش، وزيادة قدرته القتالية بالاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي والأدمغة، وإدارة الجيش وفق القانون".

كذلك دعا الرئيس الصيني إلى ضرورة الإسراع في تحديث العقيدة العسكرية، وطريقة تنظيم الجيش، والأسلحة والمعدات العسكرية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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