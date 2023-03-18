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السبت، 18-03-2023 02:21 م

الرئيس الصيني يزور روسيا الإثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين وروسيا، أمس الجمعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتوجه إلى روسيا الإثنين المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تسعى بكين للترويج لخطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي زيارة شي التي تستمر في الفترة من 20 إلى 22 مارس بعدما نشرت الصين الشهر الماضي خطة من 12 نقطة من أجل "حل سياسي للأزمة الأوكرانية" وبعدما دعا دبلوماسي صيني كبير الخميس لإجراء مفاوضات في اتصال مع وزير الخارجية الأوكراني.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن من بين أهداف زيارة شي لروسيا، وهي الأولى له في نحو أربع سنوات، "الترويج للسلام".


وأضاف أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية فضلا عن تعزيز الثقة الثنائية وتوطيد الشراكات الاقتصادية.


وقال الكرملين في بيان إن شي وبوتين سيناقشان "القضايا الراهنة من أجل مواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين".

 

البيان

 




 

 


 

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