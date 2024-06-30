الرئيس الصيني يقوم بزيارة دولة إلى طاجيكستان في يوليو

الوكيل الاخباري- يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى طاجيكستان في الفترة من 4 إلى 6 يوليو بناء على دعوة من رئيس هذه الجمهورية إمام علي رحمون.



أفاد بذلك لمراسل تاس، مصدر في وزارة الخارجية الطاجيكية وقال: "ستتم زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ يومي 4 و 6 يوليو بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون. وفي إطار الزيارة سيجري الجانبان مباحثات ثنائية في صيغ ضيقة وواسعة".

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وأشار المصدر إلى أن الرئيس الصيني، سيشارك كذلك في فعاليات رسمية أخرى.



ونوه المصدر، بأنه قبيل زيارة شي جين بينغ إلى دوشنبه، تم عقد منتدى طاجيكي- صيني بمشاركة أكثر من 150 من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.



