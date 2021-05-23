الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 23-05-2021 12:45 م

الرئيس العراقي: خسرنا ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب "استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة".

وقال في كلمة بشأن الفساد في العراق، إن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، كما يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة الأموال المسروقة".

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وأضاف، أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".

وأشار الرئيس العراقي، إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد الأموال المسروقة عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".

ودعا صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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