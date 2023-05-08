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الإثنين، 08-05-2023 01:53 م

الرئيس العراقي: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلقة منذ عام 2003

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، عن عدد المعامل والمصانع المغلقة في العراق منذ عام 2003.

وقال خلال لقائه الجالية العراقية في لندن إن "الموازنة لم تتم المصادقة عليها منذ ثلاث سنوات، ولدينا ما يقارب من( 10) آلاف أو (15) ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشجيع القطاع الخاص على العمل".

وأضاف أن "هناك الكثير من الكفاءات العراقية، ونرحب بمن يرغب بالعودة إلى بلده لكي يقدم خدماته لأبناء شعبه والأجواء مناسبة، وهناك مجال في العراق لاحتواء الكفاءات".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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