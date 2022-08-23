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الثلاثاء، 23-08-2022 03:47 م

الرئيس العراقي يحذر من تعطيل عمل القضاء

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الوكيل الإخباري - حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، من تداعيات تعطيل المؤسسة القضائية في البلاد بعد اعتصام التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد.

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وقال صالح في بيان، إن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية القضاء وهيبته واستقلاله، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.


وأضاف أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا.


ودعا إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلاد، ولا ينبغي التفريط به بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.


وكان مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية علقت العمل بجميع المحاكم في العراق عقب اعتصام نفذ أمام مجلس القضاء.

 

بترا

 




 

 


 

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