الرئيس العراقي يشيد بجهود الدول في انجاح قمة بغداد

الوكيل الإخباري - أشاد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، بجهود الأطراف المشاركة من البلدان الشقيقة والصديقة بقمة بغداد في إنجاح مؤتمر دول جوار العراق، والتوصيات التي خرج بها الجميع، والرامية الى البحث عن حلول واستقرار وتنمية بلدان المنطقة.

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وشدد صالح على رغبة كل الأطراف المشاركة في البحث عن سلام واستقرار العراق والمنطقة مؤكدا أن النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة تجسد حقيقة أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها.



وقال صالح خلال افتتاح أعمال ملتقى الرافدين ببغداد، مساء اليوم الأحد، أن العراق يعد عنصرا مهما في المنطقة، وبلدان العالم جميعا أخذت تشهد تحولات كبرى، وباتت تدرك أهمية موقع العراق الاستراتيجي الذي وصفه بـ "بوابة السلام".

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