الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 04:20 م

الرئيس العراقي يصف الانتخابات التشريعية المقبلة بالمفصلية

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الوكيل الإخباري- وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية المقبلة بـ"المفصلية" وأشار إلى ضرورة أن تكون نزيهة وتتساوى فيها فرص المشاركين.

وقال في بيان صحفي، إن "الانتخابات المقبلة مفصلية واستحقاقا وطنيا، ومن الضروري تأمين إجرائها بنزاهة وأن تكون عادلة في مختلف مراحلها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سببا في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبقة والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، وكذلك منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح".

وأشار صالح إلى أن "هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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