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السبت، 02-10-2021 12:02 م

الرئيس الفلبيني يعلن نيته اعتزال السياسة

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد العام القادم، وينوي اعتزال السياسة بعد انتهاء ولايته الحالية.

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وصرح دوتيرتي (76 عاما) اليوم السبت، بأن قراره المفاجئ للتراجع عن خططه المعلنة سابقا للترشح إلى منصب نائب الرئيس (لا يحق له الترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس) في الانتخابات القادمة يأتي تلبية لـ"رغبات الجمهور".


وذكر دوتيرتي، الذي تولى مقاليد الحكم عام 2016 أن حليفه القديم، السيناتور عن "حزب سلطة الشعب" الديمقراطي الحاكم، كريستوفر بونغ غو، سيشارك في السباق الانتخابي من أجل منصب نائب الرئيس بدلا عنه.


ورافق الرئيس هذا السيناتور أثناء تقديمه ملف الترشح إلى لجنة الانتخابات.
ووفقا للدستور الفلبيني، يمكن لرئيس الدولة البقاء في منصبه خلال ولاية واحدة فقط مدتها ست سنوات.


وسبق أن أعرب معارضو دوتيرتي عن نيتهم رفع دعوى في المحكمة العليا بشأن ما إذا كان ترشحه لمنصب نائب الرئيس سيكون خطوة شرعية أم لا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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