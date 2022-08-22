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الإثنين، 22-08-2022 06:25 ص

الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى تركيا بدعوة من أردوغان

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الوكيل الاخباري - أعلن سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى أن الرئيس محمود عباس يبدأ اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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وأوضح السفير مصطفى أن الرئيسين سيبحثان في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب اطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.


ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قولها أن "الأتراك يسعون لطمأنة عباس بأن استئناف العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب دعم أنقرة للفلسطينيين، وأن عباس يريد الاستفادة من هذه العلاقة من أجل حث الأتراك للضغط على الاحتلال، لوقف الأعمال الأحادية من جهة ودفع العملية السياسية من جهة ثانية".


وقالت المصادر، بحسب الشرق الأوسط، فإن "عباس سيناقش مع إردوغان دعم تركيا لمحاولة فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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