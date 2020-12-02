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الأربعاء، 02-12-2020 09:26 ص

مصيره في أيدي الفنزويليين

الرئيس الفنزويلي : مستعد للتنحي

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه مستعد للتنحي إذا فازت المعارضة الفنزويلية بالانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر.

وقال مادورو في كلمة ألقاها في العاصمة كاراكاس وبثها التلفزيون الرسمي في البلاد: "إذا فازت المعارضة، سأتنحى عن منصبي كرئيس"، مضيفا أن مصيره في أيدي الفنزويليين.

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واعترفت الولايات المتحدة به كرئيس مؤقت للدولة، وانضمت إليها دول مجموعة ليما، باستثناء المكسيك، ودول منظمة الدول الأمريكية ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.


يشار إلى أن الوضع في فنزويلا تصاعد بشكل حاد بعد أن أعلن زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي ألغت المحكمة العليا تعيينه كرئيس للبرلمان قبل يومين، نفسه رئيسا بالنيابة في 23 يناير 2019.


ووصف مادورو ما جرى حينها بأنه محاولة انقلاب، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما أعربت روسيا وبيلاروس وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا وسوريا وتركيا عن دعمها له كرئيس شرعي للبلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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