الرئيس الكازاخي يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الرئاسة الكازاخية أن الرئيس قاسم جومارت توكايف، عقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الكازاخستاني على خلفية تمرد مجموعة "فاغنر" المسلحة أمس السبت في روسيا.



وأشار المتحدث باسم الرئيس الكازاخي إلى أنه "أصدر تعليماته إلى رؤساء جميع الإدارات بالاستعداد للاستجابة للتهديدات المحتملة في حالات الأزمات".

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وأوضحت المتحدث أن كازاخستان قلقة من الوضع في دولة صديقة، وشريك استراتيجي.



وأكد أن توكايف أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تأييده لإجراءات السلطات الروسية لضمان سلامة مواطنيها وحماية النظام.



وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة أمس السبت تمردا مسلحا أعلنته مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.



وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة، كما تم التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس، وكفّ البحث عنه بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان وزارة الدفاع الروسية.

RT