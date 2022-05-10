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الثلاثاء، 10-05-2022 12:18 م

الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يتحدث عن العلاقات مع كوريا الشمالية

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الوكيل الاخباري- شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس يون سيوك يول كرئيس رسمي للدورة الرئاسية الـ20 لجمهورية كوريا الجنوبية.

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ووبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، حضر حفل التنصيب 41 ألف شخص من الضيوف من الأجانب ومسؤولي البرلمان والحكومة وممثلي فئات المجتمع، والعديد من المواطنين الكوريين المدعوين.

وقال يون سيوك يول في خطاب التنصيب: "إنني أقف هنا متحملا مهمة لإعادة بناء دولة صاحبها هو الشعب على أساس الديمقراطية الحرة ونظام اقتصاد السوق، ولبناء دولة تقوم بواجبها ودورها في المجتمع الدولي..من أجل المصاعب التي نواجهها حاليا، تقاسم القيم العامة هو مهم للغاية وفي مقدمتها الحرية، وعلينا معرفة معنى الحرية بالضبط ".

 

وأضاف: "من خلال النمو السريع يمكن للشعب إيجاد فرص جديدة وإزالة الفجوة واقتلاع جذور الصراع المجتمعي، ويمكن تحقيق القفزة والنمو السريع من خلال العلوم والتقنية والإصلاح فقط ".

وعن العلاقات مع كوريا الشمالية، أوضح الرئيس الكوري الجنوبي الجديد قائلا: "سنترك باب الحوار مفتوحا لحل قضية التطوير النووي بصورة سلمية، وسنعد خططا جريئة من أجل تحسين الاقتصاد وجودة الحياة في كوريا الشمالية إذا أوقفت برنامجها للتطوير النووي وحققت النزع النووي بصورة حقيقية".

وتابع: "يتعين على كوريا الجنوبية اتخاذ موقف كدولة عالمية رائدة لتأييد والحفاظ على القوانين الدولية العامة القائمة على الحرية وقيم حقوق الإنسان بصورة إيجابية"، متعهدا بأنه "سيبني دولة قائمة على قيم الحرية وحقوق الإنسان والإنصاف والتضامن".

 

روسيا اليوم
 

 




 

 


 

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