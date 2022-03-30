الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون يقترح لقاء زيلينسكي

الوكيل الإخباري - اقترح رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك يول عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت مبكر بعد انتهاء أزمة أوكرانيا، حسبما أفادت المتحدثة باسمه اليوم الأربعاء.

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وقالت المتحدثة في إفادة صحفية حول المكالمة الهاتفية التي جمعت يون وزيلينسكي أمس الثلاثاء: "نقل الرئيس المنتخب يون نيته في إجراء النقاش الذي يفضي إلى سبل التعاون الحقيقي من خلال لقاء بين البلدين في المستقبل القريب، بعد انتهاء الحرب".



وعلقت المتحدثة على تغريدة نشرها زيلينسكي شكر فيها الشعب الكوري الجنوبي على دعمه لأوكرانيا و"أعرب عن اقتناعه بمزيد من التعاون المثمر"، قائلة إن "الرئيس المنتخب أعرب أيضا عن رغبته في أن يجتمع البلدان في أقرب وقت بعد انتهاء الحرب لإجراء محادثات حول سبل بناء تعاون عملي".



وأضافت: "بهذا المعنى، تتماشى تغريدة الرئيس زيلينسكي ورغبات الرئيس المنتخب يون".



وفي وقت سابق، أعرب يون عن دعمه لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا.

روسيا اليوم