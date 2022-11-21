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الإثنين، 21-11-2022 04:29 م

الرئيس الكوري الجنوبي يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

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الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، وتعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين.

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وحسب المكتب الرئاسي الكوبي الجنوبي، فإن يون أرسل الرسالة ردا على برقية بعث بها بن سلمان إلى الرئيس وعبر فيها عن الشكر على حسن الضيافة خلال زيارته إلى سيئول يوم الخميس الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي لي جيه-ميونغ إن "الرئيس كتب في رسالته أن زيارة ولي العهد أصبحت معلما مهما في تطوير العلاقات الثنائية لخطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف يون: "سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في إشارة إلى خارطة الطريق التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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