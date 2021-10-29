الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صورا من الأقمار الصناعية

الوكيل الإخباري - أنس عشا

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كشفت الرئاسة اللبنانية عن التقدم بطلب رسمي من روسيا بالحصول على صور الأقمار الصناعية، لمرفأ بيروت يوم 4 / آب من العام الماضي، وهو يوم الإنفجار الذي أدى لسقوط 218 ضحية، ومئات الجرحى .

وحسب الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فإن الطلب كان من خلال الرئيس اللبناني ميشيل عون وتم توجيهه للسفير الروسي ألكسندر روداكوف.

الرئيس عون طلب رسمياً من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 29, 2021

ويمر لبنان بحالة من التوتر المستمر بسبب تأخر التحقيقات، وتأزم الموقف بعد وفاة 7 أشخاص إثر اطلاق النار على احتجاجات مرتبطة بالتحقيق بالإنفجار والمطالبة بعدم تسييسه .