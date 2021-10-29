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الجمعة، 29-10-2021 05:53 م

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صورا من الأقمار الصناعية

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

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كشفت الرئاسة اللبنانية عن التقدم بطلب رسمي من روسيا بالحصول على صور الأقمار الصناعية، لمرفأ بيروت يوم 4 / آب من العام الماضي، وهو يوم الإنفجار الذي أدى لسقوط 218 ضحية، ومئات الجرحى .

 

 

وحسب الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فإن الطلب كان من خلال الرئيس اللبناني ميشيل عون وتم توجيهه للسفير الروسي ألكسندر روداكوف.

 

 

 

 ويمر لبنان بحالة من التوتر المستمر بسبب تأخر التحقيقات، وتأزم الموقف بعد وفاة 7 أشخاص إثر اطلاق النار على احتجاجات مرتبطة بالتحقيق بالإنفجار والمطالبة بعدم تسييسه .

 

 




 

 


 

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