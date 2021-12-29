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الأربعاء، 29-12-2021 03:44 م

الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية بـ 15 أيار المقبل

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الوكيل الإخباري-وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوما دعا فيه الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني في الخامس عشر من أيار المقبل للمقيمين في لبنان وفي الثالث عشر من أيار المقبل للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي السادس والثامن من أيار لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

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وبموجب هذا التوقيع سيصدر مرسوم الدعوة في الجريدة الرسمية.
وفي السياق، باشرت وزارة الداخلية تحضيراتها اللوجستية للعملية الانتخابية

 

بترا

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