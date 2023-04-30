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الأحد، 30-04-2023 01:51 م

الرئيس الليتواني: كييف لا يمكنها الانضمام إلى الناتو قبل نهاية الصراع

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو قبل انتهاء النزاع المسلح على أراضيها.

وقال الرئيس الليتواني في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية "سيكون الأمر صعبا للغاية. علينا أن ندرك ذلك، والأوكرانيون أنفسهم يتفهمون ذلك. يجب أن ننتقل إلى المرحلة العملية لانضمام كييف للناتو، عندما ينتهي الصراع".

وأعرب الرئيس الليتواني عن أمله في أن تساهم قمة الناتو القادمة في ليتوانيا في تطوير خارطة طريق لانضمام كييف إلى الحلف.

وقال في هذا الصدد: "بصراحة، هذا البند سيكون الأصعب في فيلنيوس. من جهتنا نحن حريصون على صياغة أجندة طموحة، لكن بعض الدول لا تزال مترددة في إرسال إشارات واضحة لزيلينسكي بشأن الانضمام للناتو".

في نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية عاجلة في الحلف.

وأشار جيك سوليفان، مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، في وقت لاحق إلى أن تنفيذ هذه الخطوة أصبح الآن غير مناسب. وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، بموقف الاتحاد الذي لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن النفس.

من جهته صرح السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين تابع طلب زيلينسكي بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وكذلك ردود الأفعال المختلفة عليه. وفقا له: موسكو تراقب الوضع عن كثب وتعيد التذكير بأن جهود ضم كييف نحو حلف الناتو كانت أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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