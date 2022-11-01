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الثلاثاء، 01-11-2022 12:04 م

الرئيس المصري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

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الوكيل الإخباري - يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من الشهر الجاري بالعاصمة الجزائر.

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وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة  المصرية، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم،  بأن "مشاركة السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة".


وأضاف أن "قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية".

 

البيان


 




 

 


 

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