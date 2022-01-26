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الأربعاء، 26-01-2022 11:05 ص

الرئيس المصري يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي

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الوكيل الإخباري-أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم الأربعاء إلى الإمارات، للتشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية.

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وفي بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".


وأضاف: "صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس للشقيقة الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة"، لافتا إلى أنه "من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محومد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية".

 

روسيا اليوم

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