الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

مصدر يكشف معلومات جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا الذي ضُبط خلال ممارسة عمله

إعلان عن توفر شواغر عمال وطن بالاجور اليومية

هام من صندوق الائتمان العسكري بشان الرواتب

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

الأربعاء، 22-12-2021 01:19 م

الرئيس المصري يصدر قرارا حول استخراج بطاقة التموين

QVZTQHHOVY


الوكيل الإخباري-قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لن تسمح باستخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين.

اضافة اعلان

 

وأضاف السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط: "بقول على الهواء كده، لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا غير كده، أخلف وحد تاني يأكل عيالي، وأخد الخدمة بأقل من ثمنها، عشان كده البلد مقامتش، إحنا مسؤولين أمام الله، بقول مفيش أكتر من بطاقة تموين لفردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش، بقول كلامي عشان اختصر وقت وجهد من على رئيس الحكومة ووزير المالية المصري

".


وجاءت تصريحات السيسي، في سياق حديثه عن ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية على ضفافي النيل، وتغيير ثقافة النمو السكاني.


وأكمل السيسي: "الفدان المستصلح بيتكلف من 250 ألف إلى 300 ألف وليس في قيمة الأرض القديمة على ضفاف النيل، يعني المليون فدان بـ300 مليار جنيه، ولو كانت الدولة عملت بناء مجتمعات عمرانية، الأرقام دي كنا نقدر نضخها بصياغة تانية، بقول الكلام ده واحنا فرحانين، بتكلم على 300 ألف جنيه عشان تبقى زراعة، مش عشان تبقى حياة، ممكن الفدان يوصل مليون جنيه، طب إحنا عندنا القدرة المالية لده".


وتابع الرئيس: "في الآخر المصري عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، ده لا يمكن يحصل، أنا بسجل كلامي للتاريخ، وللناس اللي بتتكلم في التليفزيون والجرائد والإعلام، قضية خطيرة غياب فهم مشترك للمشكلات وأسباب حلها، بقول ثقافة البناء على الأراضي الزراعية لازم نواجهها، وكمان ثقافة النمو السكاني بدون معرفة كيفية الإنفاق، لا بد أن تتراجع، الموضوع أصعب من مواجهته بقوانين وتوعية، لما بتعدي الطفل الواحد، بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش كده".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1OF5N5

الصين تفرض حجرا صحيا على مدينة تضم13 مليون نسمة

61c30a244c59b7024a33bf08

الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا

6057b6a042360402ae5f8b49

تركيا .. ضبط كمية ضخمة من المخدرات على الحدود مع ايران

GettyImages-1293600684

راصد جوي : بلاد الشام قد تشهد منخفضات قطبية غير مسبوقة منذ 8 أعوام

أصل-كلمة-روسيا

الخارجية الروسية: أميركا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

5f03ca08423604448921fa99

تأخير جلسة في مجلس النواب المصري بسبب الطقس

أخبار متعلقة
61b8760f4c59b707502140d8

السيسي يعين قائدا جديدا للقوات البحرية

61b1ae3b4c59b7137f3af882

ميقاتي يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية

61a605e54c59b72d6460f917

مصر تطالب بتعويض بآلاف الجنيهات من بعض الطلاب

حفاظاً-على-الاستقرار..-السيسي-يجب-التوصل-لاتفاق-بشأن-22سد-النهضة22-780x470

أزمة سد النهضة.. السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع

61a5f6f24236044a6e2bea13

السيسي يوجه رسالة إلى أمير قطر

السيس٢

هدية من السيسي لعروس دعته لحضور حفل زفافها... صور