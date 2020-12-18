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الجمعة، 18-12-2020 10:11 م

الرئيس اليمني يعلن تشكيل حكومة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقا لاتفاق الرياض الموقع في تشرين الثاني 2019، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في تشرين الثاني 2011، وكذلك على مخرجات الحوار الوطني الشامل.

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ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جاء القرار الجمهوري ذي الرقم 7 لعام 2020 بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها برئاسة معين عبد الملك سعيد.


وتشكلت الحكومة الجديدة من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.


 




 

 


 

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