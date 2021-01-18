الزائر القطبي على أعتاب عاصمة خليجية وتحذيرات من درجات حرارة تلامس الصفر

الوكيل الاخباري - حذر خبير أرصاد من منخفض جوي قطبي يخيم على عاصمة خليجية ويحول دفئها إلى برد مع درجات حرارة تلامس الصفر.

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وقال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إن "الزائر القطبي" شديد البرودة سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارا من الخميس المقبل.



وأوضح كراني في تغريدة بحسابه على تويتر: "يا سكان العاصمة ِ. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع فجر الخميس 21 يناير (كانون الثاني) بحرارة منخفضة جدا تلامس الصفر كصغرى".

وأضاف أن الزائر القطبي سيكون مصحوبا بصقيع وضباب، داعيا إلى تجتب التيار البارد.



وقال كراني إنه من المتوقع أن يتحرك الزائر القطبي بعد ذلك من العاصمة باتجاه الجنوب، ليعود الدفء إلى الرياض الأحد الموافق 24 يناير/كانون الثاني.



وكان خبير الأرصاد السعودي قد حذر أمس سكان شمال المملكة من موجة صقيع كثيف ابتداء من غد الثلاثاء قال إنها ستغطي الأسطح اللامعة والخضراء في ساعات الليل والصباح الأولىِ مع فرصة لتكون الضباب .



وقال كراني في تغريدة إن الضباب سيؤدي بدوره إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى بعد طلوع الشمس مع حرارة تلامس الصفر على شمال ووسط المملكة.



وتشهد أجواء المملكة هذه الأيام تسارع التغيرات الجوية وحالة من عدم الاستقرار تترافق مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

المصدر : سبوتنك



