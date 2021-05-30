الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزعيم الكوري يعدم رجلاً لسبب غريب !

الدراسات الاستراتيجية: 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

تطور هام في أزمة تجميد النائب اسامة العجارمة

وزارة الصحة : هكذا نستعد لسلالة كورونا الفيتنامية

وزير الصحة يجري تشكيلات إدارية في الوزارة

تحذير حكومي صارم بالعودة الى حظر التجول والاجراءات المشددة

الغذاء والدواء لـ الوكيل : تم تصنيع دواء 'كولشيسين' محليا

وزارة الخارجية : إطلاق خدمة إصدار وتجديد الجوازات إلكترونياً-وثيقة

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

الأحد، 30-05-2021 01:25 م

الزعيم الكوري يعدم رجلاً لسبب غريب !

1-1346818


الوكيل الإخباري - مرة أخرى، أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسؤولا كما جرت العادة.


وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن كيم أعدم رجلا لمجرد بيع أفلاما وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

اضافة اعلان

وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي".


وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.


واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه، قال إنه باع "أقراص مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارا أميركيا.

 

وذكر الموقع الإخباري أن "لي" إعدام رميا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.


وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة إن "لي" ارتكب "فعلا مناهضة للاشتراكية"، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.


وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة "من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية".
وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال "لي" يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم "أيديولوجيا".


وقال مصدر للموقع الإخباري إن أي شخص يقبض عليه متلبسا بمشاهدة مقطع فيديو من كوريا الجنوبية سيلقى مصير "لي".

 

المصدر : سكاي نيوز 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5eacb83542360434a212d2f9

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخص بسبب 'فلاش ميموري'!

60b34bda42360403374a58a6

بعد انقطاع لما يقارب العام.. مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء اليوم

1-1254726

رسائل حفتر للميليشيات المسلحة.. فرصة أخيرة قبل 'فرض السلام'

fb51e178b3

زلزال بقوة 4.7 درجة في شمال شرق إيران

الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-4

ولي العهد الكويتي يزور السعودية

53060119_303

مجلس الوزراء البريطاني يرفض التعليق على 'الزواج السري' لبوريس جونسون!