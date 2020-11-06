السباق الرئاسي يقترب من النهاية.. وبايدن الأقرب للوصول

الوكيل الاخباري - نتيجة السباق الرئاسي الأميركي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات أميركية، لتبقى النتيجة على الشكل التالي: 264 صوتاً في المجمّع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أما منافسه الجمهوري الرئيس، دونالد ترمب، فلديه حتى الآن 214 صوتاً، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة.



الولايات التي لم تحسم حتى الآن هي بنسلفانيا، ونورث كارولاينا وجورجيا التي يتقدم فيهم ترمب، ونيفادا التي يتقدم فيها بايدن.

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جو بايدن أعرب عن ثقته في فوزه ونائبته، كامالا هاريس، عند الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتحلى الجميع بالصبر لحين الانتهاء من عد الأصوات.





وقال إنه لن يتمكن أي أحد أن يسلب الديمقراطية من الأميركيين، وطالب باحتساب كل الأصوات.

من جهته، اعتبر الرئيس ترمب استطلاعات الرأي التي نفذتها وسائل الإعلام تدخلاً في الانتخابات، وتم تصميمها خصيصاً لمنح بايدن قوة الدفع في الانتخابات،مشيراً إلى أنه سيفوز لو لم يتم سرقة النتائج.



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