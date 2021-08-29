الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 07:57 ص

السبع الكبرى وتركيا وقطر تعقد اجتماعا حول أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الأحد بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع يوم الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان ومطار كابول.

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وأضافت الصحيفة أنه بعد مغادرة الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء ستزداد صعوبة الطريق أمام الأفغان لإجلاؤهم مع سيطرة طالبان الكاملة على المطار.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن المسؤولين يجرون محادثات مع الحلفاء وطالبان للسماح باستئناف الرحلات الجوية غير العسكرية في أسرع وقت ممكن بعد رحيل الجيش الأمريكي.


ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأن تركيا وقطر تعتزمان إدارة المطار مع طالبان.
وأشار إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم السبت مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو بشأن أفغانستان.


كما تطرق ملخص مكالمة بين بلينكن ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن إلى انهيار أفغانستان وأهمية استمرار العمليات في مطار كابول بعد انسحاب قوات التحالف لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية والسفر الضروري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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