السجن 5 سنوات لمجند روسي انتقد ظروف التدريب السيئة

الوكيل الإخباري - حُكم على مجند روسي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بعد أن دخل في مشادة مع رؤسائه بسبب ظروف التدريب السيئة، في أول حكم معروف ضد جندي انتقد التعبئة غير الشعبية للكرملين.

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في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع وصُوّر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، شوهد ألكسندر ليشكوف وهو يصرخ بألفاظ نابية ويدفع اللفتنانت كولونيل دينيس مازانوف في ملعب تدريب خارج موسكو، وفقاً لصحيفة «الغارديان».



وفي اللقطات، سُمع ليشكوف وهو يقول لقائده: «أنت تخرب الأوامر المباشرة للقائد العام (لتدريب الجنود المعبئين)»، مضيفاً: «يجب أن يتم القبض عليك». ثم ينفخ ليشكوف الدخان من سيجارته الإلكترونية في وجه الضابط، ويدفعه إلى الخلف بعد أن اقترب منه. وقال ليشكوف: «أنت لست من سيجلس معنا في الخنادق».



وفي مقابلة صحفية بعد وقت قصير من الحادث، قال ليشكوف إن شكواه السابقة تم تجاهلها مراراً وتكراراً من قبل رؤسائه. وأوضح: «إنه لأمر مؤسف أن تعاني من أجل الحقيقة». وقضت المحكمة العسكرية خارج موسكو بأن ليشكوف مذنب بـ«إلحاق الأذى الجسدي» بقائده أثناء أداء خدمته العسكرية.



وأثار قرار الكرملين في سبتمبر (أيلول) بإعلان أول تعبئة عامة منذ الحرب العالمية الثانية حالة من الفوضى والغضب في جميع أنحاء البلاد، حيث اشتكى العديد من المجندين من إرسالهم إلى أوكرانيا على الرغم من نقص التدريب المناسب.



وواجهت القيادة العسكرية الروسية رد فعل عنيفاً متجدداً في وقت سابق من هذا العام، بعد هجوم صاروخي بقيادة كييف أسفر عن مقتل العشرات من المجندين الروس في ماكيفكا بمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة.



ولقمع المعارضة من المجندين وأقاربهم، أقرت السلطات الروسية عدداً من مشروعات القوانين التي تشدد العقوبات على الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان.



كما وردت تقارير تشير إلى احتجاز «الرافضين» الروس في أقبية غير قانونية عبر شرق أوكرانيا. ووجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية مؤخراً أن 26 جندياً على الأقل تم حشدهم محتجزين في أقبية في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا لرفضهم المشاركة في الحرب.

الشرق الأوسط