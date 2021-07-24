السبت 24-07-2021
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السديس: الذكاء الاصطناعي أنجح الحج هذا العام

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السبت، 24-07-2021 10:44 ص

السديس: الذكاء الاصطناعي أنجح الحج هذا العام

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن حج هذا العام هو "حج ذكي" عبر العديد من التقنيات الذكية المستخدمة خلال الحج من التطبيقات الرقمية، وآليات العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي سُخرت جميع منظومة الخدمات في الحج بما يتواكب مع رؤية المملكة 2013، كما حرصت دولتنا على تقديم ما في وسعها لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يكون كل ما يُقدم هو مواكب للتطور.اضافة اعلان



وأضاف أن رئاسة الحرمين ركزت خلال موسم هذا العام، وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، على النقلة النوعية في الخدمات بما يتواكب مع التقنية الحديثة، فمثلاً روبوت ذكي لتعقيم الحرم، وكذلك روبوت لتوزيع عبوات ماء زمزم، إضافة إلى روبوت توجيهي يشرح ويوجه ضيوف الرحمن، كما أن خطبة يوم عرفة، ترجمت إلى 10 لغات.

 




 

 


 

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