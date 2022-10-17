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الإثنين، 17-10-2022 02:24 م

السرقات في لبنان تصل إلى المدارس

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الوكيل الإخباري- شهد لبنان خلال الفترة الماضية حوادث سرقة غريبة من نوعها، وسط أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث. وكان آخرها تعرض مدرسة رسمية للسرقة عبر الكسر والخلع.

وحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، لم يتمكن 250 طالبا وطالبة من أبناء بلدة دبعال في صور (جنوب البلاد) والقرى المجاورة من الدخول إلى صفوف مدرسة دبعال الرسمية، صباح اليوم، بعد تعرضها للسرقة بواسطة الكسر والخلع.

وأفاد مدير المدرسة، ابراهيم سرور، بأن "حجم التخريب والتكسير والسرقة كبير، ولذلك اضطررنا لتعطيل الدراسة اليوم بانتظار وصول القوى الأمنية والأدلّة الجنائية لإجراء التحقيق اللازم"، مشيرا إلى أن "السارقين استغلوا عطلة نهاية الأسبوع وبُعد المدرسة عن المنازل السكنية فدخلوا من إحدى نوافذ المختبر العلمي بواسطة الكسر والخلع وسرقوا 13 جهاز كمبيوتر محمول وأربعة أجهزة تلفزيون لصفوف الروضات".

وأضاف: "كسروا كاميرات المراقبة وجهاز تخزين المعلومات وحاولوا سرقة اسطوانات غاز وشاشة تلفزيون كبيرة وحقيبة كبيرة مليئة بمواد التنظيف، لكنهم لم يتمكنوا من حملها فتركوها في أرض الملعب بسبب ارتفاع سور المدرسة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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