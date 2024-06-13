السعودية : أمطار رعدية على مكة ومرتفعات المدينة المنورة

الوكيل الإخباري- توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ممتدة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتتجه جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة تتراوح بين 15 و38 كم/ساعة. كما يشير التقرير إلى ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة.



أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فتتجه شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة.

