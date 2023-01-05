السعودية .. أمطار رعدية وغزيرة على مكة اليوم

الوكيل الاخباري - توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

واس