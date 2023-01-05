الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

استئصال ورم سرطاني رحمي بوزن 13 كغم بمستشفى الملكة علياء

السعودية .. أمطار رعدية وغزيرة على مكة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منظمة الصحة العالمية تعلن عن "متحور كورونا الأسرع انتشارا"

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم

وفيات الخميس 5-1-2023

الأمن العام : ٣ وفيات و٣ إصابات بحادث سير في الزرقاء

لقاء يبحث آليات تنفيذ مشاريع المياه المتعثرة بإربد

دورة تدريبية باليرموك بعنوان حزمة خرّيج

ورشة عن المحاكمات الصورية بآل البيت

الخميس، 05-01-2023 06:48 ص

السعودية .. أمطار رعدية وغزيرة على مكة اليوم

0


الوكيل الاخباري - توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

 

واس


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rrr

الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

w

السعودية تطلق خدمة جديدة لـ”الحجاج الأفراد”

fff

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير - بيان

63b57ff842360473573d0ef9

مقتل شخصين في قصف أوكراني لمدينة فاسيلييفكا

63b5774e42360474784db3db

بريطانيا تفرض تدريس الرياضيات حتى سن الـ18

63b56d174c59b743ac748d77

الجيش الأمريكي يعلن إصابة إحدى قواعده في سوريا بصاروخين

أخبار متعلقة
w

السعودية تطلق خدمة جديدة لـ”الحجاج الأفراد”

L6Hnf5t1krF4EpqojUK8onKWgEfeqTFgIX2s2mZ8

كاليفورنيا تتأهّب لمواجهة عاصفة مطرية عاتية ووحشيّة

Doc-P-443167-638083354895544287

السعودية.. صاعقة رعدية تشعل حريقا بقافلة أعلاف-فيديو

download

مهم للاردنيين بالسعودية : عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه

11202224121415204928234

تعليق الدراسة في مكة ومحافظاتها بسبب الاحوال الجوية

63a5abf64c59b7299d6436e8

السعودية.. سيول جارفة في مكة المكرمة - فيديو