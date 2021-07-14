السعودية: أمن الحج يحدد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي

الوكيل الإخباري- شدد قائد قوات أمن الحج في السعودية، اللواء زايد الطويان، على أن "هناك طوقا أمنيا يحيط بالمنطقة المركزية، ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحا للحج".

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وأشار الطويان، إلى أنه "تم اقتصار عدد الحجاج حفاظاً على سلامة الجميع"، موضحا أنه "لن يسمح إطلاقا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، وأن هناك طوقا أمنيا يحيط بالحرم المكي الشريف".



وأضاف، "استقبال الحجاج يتم من خلال 4 مراكز على منافذ مكة، وذلك للتأكد من وجود التصاريح لهم، وعلى الحجاج من سكان العاصمة السعودية، التوجه إلى أقرب نقطة تجمع في تلك المراكز، ولن يسمح لهم الدخول للحرم ما لم يمروا بالمراكز الأربعة التي تتولى توجيههم عبر الحافلات، والنقل إلى الحرم المكي"، داعيا الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

المصدر: روسيا اليوم