الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: صرف الرواتب قبل العيد سينشط الحركة التجارية

طرح 3 عطاءات بخصوص مياه الشرب وفتح الطرق في الزرقاء

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

دودين يحذر المواطنين لتفادي انتكاسة وبائية

برنامج أردننا جنة سيستمر بتسيير الرحلات خلال عطلة العيد

وفيات الأربعاء 14/7/2021

التربية : 172443 عدد المتقدمين لامتحان الرياضيات غداً

وزارة العدل ترفع مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ للخصاونة

مواطن يكشف لبرنامج الوكيل خطأ فادحا عند تلقيه الجرعة الثانية

وزير الاقتصاد الرقمي لـ الوكيل : الهوية الرقمية ليست دمج بطاقات رسمية

عاجل

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

الأربعاء، 14-07-2021 12:05 م

السعودية: أمن الحج يحدد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي

60ee8f134c59b75c7f4e71e9


الوكيل الإخباري- شدد قائد قوات أمن الحج في السعودية، اللواء زايد الطويان، على أن "هناك طوقا أمنيا يحيط بالمنطقة المركزية، ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحا للحج".

اضافة اعلان

 

وأشار الطويان، إلى أنه "تم اقتصار عدد الحجاج حفاظاً على سلامة الجميع"، موضحا أنه "لن يسمح إطلاقا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، وأن هناك طوقا أمنيا يحيط بالحرم المكي الشريف".


وأضاف، "استقبال الحجاج يتم من خلال 4 مراكز على منافذ مكة، وذلك للتأكد من وجود التصاريح لهم، وعلى الحجاج من سكان العاصمة السعودية، التوجه إلى أقرب نقطة تجمع في تلك المراكز، ولن يسمح لهم الدخول للحرم ما لم يمروا بالمراكز الأربعة التي تتولى توجيههم عبر الحافلات، والنقل إلى الحرم المكي"، داعيا الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-07-13_09-52-59_084787-scaled

60 وفاة حصيلة ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في العراق

157758834-1

فنزويلا لا تستبعد وجود علاقة بين اغتيال رئيس هايتي ومحاولة اغتيال مادورو سنة 2018

يير

غرق الشوارع والأقبية في ولاية بافاريا الألمانية بسبب العواصف والأمطار - فيديو

قادة-حركة-طالبان-أرشيفية-800x549

بريطانيا مستعدة للتعامل مع حركة طالبان بشرط واحد

60ee5f384236043fe12e6d41

موسكو تعلق على تقارير حول وجود مواطنين روس في السجون الأفغانية

60ee7c8e42360432165fa17d

وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

أخبار متعلقة
60ee7c8e42360432165fa17d

وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

w

السعودية تغير مسار طيرانها فوق الإمارات

17-c1

السعودية تعلن شروط المَحرَم لموسم الحج

thumbs_b_c_5eaf4e57e1eaf45137f7e714e7429a90-1

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

unnamed

مصر تعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

تطور-علم-مصر-عبر-التاريخ

مصر تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمدرسة بطائرة مفخخة بدون طيار