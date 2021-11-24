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الأربعاء، 24-11-2021 03:54 م

السعودية: إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

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الوكيل الإخباري-احبطت الجهات المختصة في السعودية، عملية تهريب مواد مخدرة زنة 894 كيلوغراما من الحشيش المخدر و57 طن قات و798.8 ألف قرص أمفيتامين المخدر.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات أسفرت ايضا عن إحباط محاولات تهريب 57 طنا و165 كيلوغراما من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للسعودية، وأضاف، انه تم القبض على المتورطين وعددهم 88 متهما، منهم 39 مواطنا و49 مخالفا لنظام أمن الحدود، و 24 من الجنسية اليمنية، و21 من الجنسية الإثيوبية، و4 من جنسيات أخرى.

 

بترا

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